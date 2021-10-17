إب.. قتيلان ومصاب في حوادث جنائية منفصلة

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شابان وأصيب شخص ثالث في حوادث جنائية منفصلة بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن شاباً قضى بعد أيام من تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح يعمل ضمن عصابة سرقات في مدينة القاعدة، جنوبي محافظة إب.



وأضافت أن الشاب "بسام علي عبدالله سعيد" توفي بعد أيام قليلة من تعرضه لإطلاق نار، من قبل مسلح جنوب مدينة القاعدة، حيث كان يعمل الضحية على دراجة نارية وتم استدراجه لنهب وسرقة دراجته إلى خارج مدينة القاعدة باتجاه منطقة الجندية بمديرية التعزية.



وأشارت إلى أن المسلح أقدم على إطلاق النار على مالك الدراجة النارية ونهبها بعد أن تركه ينزف جراء إصابته بعدة طلقات أدت إلى وفاته فيما بعد.



وتشكو أسرة الضحية غياب أي دور للجهات المعنية التابعة للحوثيين لكشف هوية الجاني وضبطه، رغم وجود كاميرات مراقبة من مكان انطلاق الضحية ومعه المسلح، وتسلمها أموال مقابل ذلك.



في السياق تعرض مواطن لعملية اعتداء ومحاولة قتل، بعد نهب جنبية ثمينة كانت بحوزته، في إحدى الأرياف الغربية لمحافظة إب.



وقالت مصادر محلية إن المواطن "محمد هزاع محمد صالح" من أهالي قرية الشخص عزلة الاشعوب بمديرية مذيخرة جنوب غرب محافظة إب، تعرض إلى اعتداء بالضرب ماأدى إلى إصابته بعدة إصابات فيما تمكن الجاني من سرقة جنبيته الثمينة، وسط فوضى أمنية عارمة.



وقتل شاب آخر عن طريق الخطأ، برصاص صديقه، بمنطقة "الثوابي" بمديرية جبلة، في ظل انتشار السلاح بشكل غير مسبوق في أوساط المواطنين بجميع المديريات.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تصاعداً في جرائم القتل والسطو المسلح وسط فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للسلاح.

