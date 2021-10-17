شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب محافظ البنك المركزي يبحث سولانتيك البلجيكية والعالمية للحوسبة السحابية تأسيس منظومة تحكم مالية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي، في العاصمة المصرية القاهرة، مع اللجنة الفنية للشبكة الموحدة للأموال ومندوبي شركة سولانتيك البلجيكية والشركة العالمية للحوسبة السحابية إمكانية تأسيس منظومة تقنية تحكم مالية وذلك ضمن مساعي البنك المركزي اليمني لتحسين وضع العملة المحلية وضبط تحركات الأموال بين البنوك وشركات الصرافة .



وناقشت اللقاءات التي شارك فيها وفد فني من البنك المركزي إمكانية ضبط تحركات الأموال بين البنوك وشركات الصرافة، والرقابة على التحويلات المالية، وتصحيح أنشطة التحويلات المالية وتقنين المضاربات في سوق صرف النقد ومعالجة التشوهات السعرية للعملة الوطنية والفوارق الكبيرة في قيمة التحويلات النقدية بين المحافظات المحررة وغير المحررة .

وتطرقت اللقاءات إلى مناقشة آلية لاحتساب عدد عمليات التحويلات اليومية داخل الشبكة، وعملية الربط بين شركات الصرافة والبنوك، وطريقة مكافحة البنك المركزي لأعمال غسل الأموال، ومنع المضاربات العشوائية ومكافحة تمويل الإرهاب والجماعات والعصابات المسلحة، وآلية تعامل الشركة الموحدة مع مختلف المتغيرات السياسية والاقتصادية وما يترتب على تلك المتغيرات من تأثير على العملة وعلى أعمال الصرافة وتداول الأموال.