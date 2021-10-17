واشنطن تستنكر استخاف الحوثيين الصارخ بسلامة المدنيين في العبدية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

في حين تستمر ميليشيات الحوثي بفرض حصار على المدنيين في مديرية العبدية بمأرب، في انتهاك لكل المعايير والمواثيق الدولية، تتجدد المطالبات والإدانات الدولية.



فقد دانت الخارجية الأميركية بعدم إيصال المساعدات الإنسانية إلى العبدية المحاصرة، متهمة الحوثيين بإعاقة وصولها لـ 35 ألف يمني في العبدية.

وطالبت الوزارة في بيان اليوم السبت، الحوثيين بفتح ممرات آمنة للمدنيين والجرحى في العبدية.

وقالت الخارجية الأمريكية ان الولايات المتحدة تدين تصعيد مليشيا الحوثي في محافظة مأرب اليمنية واستخفافها الصارخ بسلامة المدنيين.

إلى ذلك، قالت الخارجية الأميركية إن على الحوثيين وقف هجومهم على مأرب، مطالبة إياهم بالانصياع للمطالب الدولية وإنهاء الصراع في اليمن.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، دان التصعيد الحوثي الأخير تجاه محافظات مأرب وشبوة والبيضاء، مندداً بالحصار الحوثي الكبير على مديرية العبدية.

كما دان الاستهداف المتعمد والمتكرر للمدنيين والأحياء المدنية والنازحين في محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية والمسيرات وهو ما يعرض مرتكبيها للمساءلة الدولية لتحقيق العدالة، مشدداً على ضرورة تجنيب المدنيين الصراع والاستهداف، وأن هذه الأعمال تتعارض مع جهود السلام في اليمن وإيقاف الحرب.

يذكر أن الحوثيين أقدموا منذ أسبوعين على محاصرة سكان مديرية العبدية جنوب مأرب. ومنذ فبراير تشن الميليشيات هجوماً على محافظة مأرب، في محاولة للسيطرة عليها دون نتيجة، وسط تحذيرات دولية من آثار تلك الهجمات ومخاطرها على آلاف النازحين.