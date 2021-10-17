ضبط خلية تابعة لمليشيا الحوثي في الوضيع بأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ أبين

داهمت قوات أمنية، أمس السبت 16 اكتوبر 2021م، خلية تابعة لمليشيات الحوثي الارهابية في مديرية الوضيع بمحافظة أبين (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية وأمنية متطابقة، إن قوة أمنية داهمت قرية "الكمع" في منطقة السواد بمديرية الوضيع مسقط الرئيس هادي لضبط خلية تابعة لمليشيا الحوثي تتواجد في القرية، ووقعت اشتباكات اعقبت محاولة اعتقال عناصر الخلية.

وأفادت المصادر بسقوط قتيل و4 جرحى من عناصر الخلية وألقاء القبض على 9 عناصر من الخلية الحوثية، واصابة 3 من عناصر الأمن.

كما داهمت القوة الأمنية وكر ومقر الخلية وضبطت شعارات تابعة لمليشيات الحوثي وعدد من الملازم الحوثية المتطرفة والصواعق المتفجرة وصور قتلى للحوثيين تحتفظ بهم هذه الخلية