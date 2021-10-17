مقتل شاب في جبلة بإب برصاص مسلح حوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ إب

قُتل شاب عشريني، برصاص مسلح حوثي في مدينة جبلة بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وذكرت مصادر محلية أن شاباً يدعى "عمر خالد عبدالقوي" قُتل، الجمعة، برصاص أحد عناصر المليشيات (صديق له) في مدينة جبلة.

وقالت المصادر، إن الشاب القتيل من أبناء منطقة الثوابي مديرية جبلة، فيما لم تعرف ملابسات الحادثة بعد.

وتشهد محافظة إب فوضى أمنية عارمة زادت معها حدة الجريمة والقتل اليومية في ظل سيطرة المليشيات الحوثية الموالية لإيران