شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الصورة: شاب عدني يتطوع لإنقاذ قطة حديثة الولادة بعد رفض الدفاع المدني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن-فؤاد العوسجي:

قام أحد شباب حي باصهيب بمديرية التواهي محافظة عدن بإنقاذ قطة مولودة كانت قد سقطت إلى إحدى الغرف الخاصة بمحولات الكهرباء ولم تتمكن امها من إخراجها لعدم وجود منفذ يول إليها.

وكانت القطة المولودة قد سقطت إلى الغرفة منذ أكثر من ثلاثة أيام وكان صوتها يؤكد عدم تمكنها من الخروج وأنها تعيش لحظات قد تموت فيها في اي لحظة لعدم حصولها على الغذاء .

وقام الشاب عامر عبدالله عوض لاستخدام مهاراتة الخاصة ومحاولاتة التي استمرت قرابة الساعة والنصف حتى استطاع اخراج القطة المولودة وتقديم لها الرعاية السريعة من ماء وحليب حتى تمكنت من استعادة التنفس بعد أن أوشكت على الموت.

وكانت القطة الأم تدور في أرجاء المنزل باحثة أن القطة المولودة وحين متابعة صوت القطة المولودة تم الاكتشاف بأنها محجوزة داخل غرفة محول الكهرباء لتبدء عملية الإنقاذ.

الجدير ذكره أن محاولة قام بها البعض بالاتصال إلى الدفاع المدني 191 لمحاولة أن يقوموا هم بعملية الانقاذ الا أنهم قابلوا الأمر بالاستهزاء واغلقوا هاتف الطوارئ في وجة المتصل.