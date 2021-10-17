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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الأمريكية تدين التصعيد الحوثي في محافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021
الخليج 365 ـ متابعات
دانت وزارة الخارجية الأمريكية التصعيد الأخير لجماعة الحوثي في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وحثت الخارجية الأمريكية الحوثيين على السماح على الفور بالمرور الآمن للمدنيين والمساعدات المنقذة للحياة والجرحى.
وقالت: ندعو الحوثيين إلى وقف هجومهم على مأرب والاستماع إلى الدعوات العاجلة من جميع أنحاء #اليمن والمجتمع الدولي لإنهاء هذا الصراع ودعم عملية السلام الشاملة بقيادة الأمم المتحدة