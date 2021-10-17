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الخارجية الأمريكية تدين التصعيد الحوثي في محافظة مأرب

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الأمريكية تدين التصعيد الحوثي في محافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

دانت وزارة الخارجية الأمريكية التصعيد الأخير لجماعة الحوثي في محافظة مأرب شرقي اليمن.

 

وحثت الخارجية الأمريكية الحوثيين على السماح على الفور بالمرور الآمن للمدنيين والمساعدات المنقذة للحياة والجرحى.

 

وقالت: ندعو الحوثيين إلى وقف هجومهم على مأرب والاستماع إلى الدعوات العاجلة من جميع أنحاء #اليمن والمجتمع الدولي لإنهاء هذا الصراع ودعم عملية السلام الشاملة بقيادة الأمم المتحدة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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