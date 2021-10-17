شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستكمل السيطرة على مديرية العبدية في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

قالت مصادر ميدانية إن المسلحين الحوثيين استكملوا السيطرة على مناطق المديرية خلال الساعات الماضية.



وتابعت المصادر أن من تبقى من قوات الجيش ورجال القبائل انسحبوا من باقي مناطق المديرية.

وكان الحوثيون قد سيطروا على مركز المديرية يوم الجمعة الماضي، بعد معارك عنيفة مع الجيش.

وجاءت سيطرة الحوثيين على مديرية العبدية بعد حصار استمر أكثر من ثلاثة أسابيع