السفير الزنداني يبحث مع مدير اتحاد وكالات (يونا) التعاون الثنائي في المجال الاعلامي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور شائع الزنداني، اليوم، مع مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) المكلف محمد اليامي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الاعلامي.



واشاد السفير الزنداني خلال اللقاء المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بجهود اتحاد وكالات أنباء الدول الإسلامية ودورها في رفع الوعي وتعزيز التعاون بين الثقافات والشعوب وتحقيق التقارب بين المهتمين في الشأن الإعلامي لدى دول المنظمة.

من جهته، استعرض مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، الخطة الحالية للاتحاد للعام 2021 - 2022م..موضحاً أن الخطة تهدف إلى إبراز اليمن إعلامياً على مستوى الدول الأعضاء وتفعيل العمل الاستراتيجي الإعلامي المشترك.

حضر اللقاء مسؤول ملف منظمة التعاون الإسلامي في السفارة الدكتور صالح الشاعري، والمستشار الإعلامي عارف أبوحاتم.