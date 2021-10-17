التعاون الإسلامي تندد بالمحاولة الحوثية الفاشلة لاستهداف السعودية بطائرتين مفخختين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، بأشدّ العبارات بالمحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية من المملكة، بطائرتين مسيرتين "مفخختين".



واشاد العثيمين، بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضهما وتدميرها قبل الوصول إلى هدفيهما..داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية.

وجدد الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، موقف المنظمة الثابت الذي يعتبر تلك الممارسات تحدياً سافراً للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية، وأن ما ترتكبه تلك الميليشيا "جرائم حرب".