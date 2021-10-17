مكتب الصحة بوادي وصحراء حضرموت يتسلم أجهزة طبية وأدوية لمراكز العزل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت، اليوم، عدداً من الأجهزة والمستلزمات الطبية والادوية لمراكز العزل العلاجي بتمويل من مجموعة البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية.



وتعرف وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، من مدير عام مكتب الصحة الدكتور هاني العمودي، الى شرح عن مكونات الاجهزة التي تتضمن مونترات ومنظمات اكسجين واسرة وقاونات كورونا وكانولات وقلفزات وبطانيات وادوية واسطونات اكسجين " .

ولفت العمودي الى أن تلك الأجهزة والادوية سيتم توزيعها على المراكز العلاجية بوادي حضرموت والتي ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى .

وفي سياق، اخر دشن الوكيل الكثيري عملية تسليم 3 حافلات نقل للكوادر الطبية بالمراكز العلاجية بمستشفى الحياة بالقطن والمستشفى الميداني بتريم وميناء الوديعة البري مقدمة من الوحدة الجزيئية البيولوجية بميناء الوديعة .

إلى ذلك اطلع الوكيل الكثيري على سير العمل بمشروع استكمال مبنى جراحة امراض القلب بسيئون الممول من حصة مبيعات نفط المحافظة .

وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع البالغة كلفته مليون و 101 ألف دولار حوالي 47 بالمائة .