شكرا لبحثكم عن خبر وفاة قيادي كبير بالحزب الاشتراكي اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نعى الحزب الاشتراكي اليمني رحيل المناضل الاستاذ ابو بكر عبدالرزاق باذيب الأمين العام المساعد للحزب وعضو مكتبه السياسي الذي وافته المنية اليوم، بعد عمر نضالي طويل أفناه الفقيد نضالا دؤوبا في الدفاع عن القضايا الوطنية والإنسان.

واعتبر بيان صادر عن الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني رحيل الفقيد باذيب خسارة فادحة لحزبنا وللوطن.

واكد البيان ان الوطن خسر برحيل باذيب مناضلا صلبا كان له شرف المساهمة في مقارعة الاستعمار وفي تأسيس مداميك حزبنا الاشتراكي اليمني وفي بناء دولة النظام والقانون.

نص البيان

ببالغ الحزن وعميق الأسى تنعي الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني رحيل المناضل الاستاذ ابو بكر عبدالرزاق باذيب الأمين العام المساعد للحزب وعضو مكتبه السياسي ورئيس تحرير صحيفة الثوري ، بعد عمر نضالي طويل أفناه الفقيد نضالا دؤوبا في الدفاع عن القضايا الوطنية والإنسان.

يعد الفقيد أحد المفكرين المناضلين المثقفين الذين كان لهم شرف نشر وتعميق الثقافة التقدمية وخاضوا المعارك العظيمة فكرا وقلما من أجل حرية الإنسان وصون كرامته ودفاعا عن الوطن وسيادته وذرات ترابه ، وكان من رجالات الرعيل الأول وأبرز قيادات العمل السياسي وفصائل العمل الوطني ، وعلى امتداد مراحل النضال شكلت أسرة باذيب وبمعية اخويه الراحلين عبدالله باذيب وعلي باذيب حالة ثورية وفكرية وثقافية تبعث على الفخر والاعتزاز ، متشحة بعمق الرؤية ورجاحة العقل وبعد النظر ، وتلك صفات تميز بها الفقيد طوال عمله السياسي الحزبي الذي كرسه بكل سخاء التضحيات من أجل انتصار مشروع الحرية والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية وظل حتى توفاه الله ثابت الموقف والمبدأ لم يحد عن مسارات ومبادئ الحزب ولم تثقل كاهله الأهداف العظيمة التي تمثلها نهجا وفعلا في كفاحاته لتحقيقها والانتصار لها مع كل رفاقه الشرفاء .

لقد مثل رحيل الفقيد باذيب خسارة فادحة لحزبنا وللوطن ، خسارة مناضل صلب كان له شرف المساهمة في مقارعة الاستعمار وفي تأسيس مداميك حزبنا الاشتراكي اليمني وفي بناء دولة النظام والقانون جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، وكان في طليعة العمل التربوي في سبيعينيات القرن المنصرم كعميد لكلية التربية ، معلما تخرجت على يديه مئات الكوادر التي أسهمت في بناء مرحلة الثورة وما تلاها ، وكان المثقف العضوي الذي انتهز كل الفرص للتثقيف وتنوير الناس للدفاع عن قضاياهم وارائهم ، وأنها لخسارة أليمة بكل ما تعنيه الكلمة لواحد من رواد الحركة الوطنية اليمنية ، ممن تشبعوا بالقيم الأصيلة وكانت لهم أدوارا بارزة في كل المنعطفات والمخاضات كفاحا نبيلا لإنتاج الدولة ورفاهية الشعب وتحقيق تطلعاته العريضة .

اننا واذ ننعي هذا الهامة الوطنية الباسقة القائد السياسي والحزبي الكبير ابو بكر باذيب ، وإذ نشاطر اسرته واهله ورفاقه ومحبيه هذه الخسارة الأليمة نسأل الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته في الفردوس الأعلى مع الشهداء والصديقين وان يلهمنا جميعا الصبر والسلوان . انا لله وانا اليه راجعون

صادر عن : الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني 16اكتوبر 2021