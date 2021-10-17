مدير عام الصحة بالمهرة يختتم الدورة التدريبية حول مهارات التمريض والإسعافات الأولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

اختتم مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة الدكتور عوض مبارك سعد اليوم، بمنطقة ضبوت بالعاصمة الغيضة، الدورة التدريبية في مهارات التمريض و الإسعافات الأولية لعدد من المتطوعات المجتمع بدعم من صندوق التنمية البشرية والشيخ نصيب سالم مغفيق والشيخ محمد عويض مغفيق بأشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.



وفي حفل الأختتام أكد مدير عام الصحة بالمحافظة، على أهمية الدورة التدريبية في رفع المستوى العلمي والتطبيقي للمتدربات، وتلبية احتياجات المجتمع المحلي وتقديم الخدمات الإرشادية والتوعوية الصحية على مستوى نطاقهن المجتمعي.

ولفت الى تبني مكتب الصحة لإقامة مثل هذه البرامج الصحية التي تخدم المجتمع المحلي، داعياً المشاركات إلى الاستفادة من مخرجات الدورات والحرص على تطبيقها في الواقع العملي.

وعبّر عوض مبارك عن أمله أن تسهم الصحيات المتطوعات في تغطية جزء من الإحتياج القائم في منطقة ضبوت لتقديم مزيد من الرعاية الصحية للمواطنين ، مثمناً كافة المساعي لدعم مثل هذه البرامج الصحية التي تسهم في تطوير خدمات القطاع الصحي بالمحافظة.

من جانبه اوضح مدرب الدورة الأستاذ صلاح بدر بن عبدالمانع، أهم المهارات والمعارف الطبية الأساسية التي تلقينها المتدربات في مجالات أسس التمريض ومبادئ الاسعافات الأولية ، مشيراً أن الدورة التي تستهدف (19) متدربة شملها تنفيذ تطبيق عملي للمشاركات طيلة فترة الدورة في مستشفى الغيضة المركزي.

إلى ذلك شكر الشيخ نصيب سالم مغفيق، وكيل محافظة المهرة لقطاع التعليم الشيخ صالح بن عليان وصندوق التنمية البشرية ومكتب الصحة بالمحافظة على ما قدموه من دعم وتسهيلات لأنجاح الدورة التدريبية للمتطوعات من أجل خدمة منطقة ضبوت في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

كما جرى في حفل الاختتام تكريم المتدربات بشهادات المشاركة في الدورة التي استمرت لمدة أربع أشهر من تدريب وتأهيل العلمي في مهارات التمريض والأسعافات الأولية