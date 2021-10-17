الحوثري في عملية تفقدية لدورة جهاز التوتال ستيشن بالمعهد التقني الصناعي بشارع البلدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

تفقد المدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت الدكتور عبدالباقي علي الحوثري دورة جهاز التوتال ستيشن المستخدم في حساب المساحة للمشاريع بقسم المساحة بتنظيم مركز خدمة المجتمع التابع لمكتب التعليم الفني بساحل حضرموت ، والتي تأتي ضمن البرنامج الأول من نوعة في المحافظة "هندسة المساحة والطرق" التي ألقاهاالمهندس سامح بامثقال بالمعهد التقني الصناعي بشارع البلده .



واحتوت الدورة والتي تستمر لأكثر من أسبوعين ومجموع ساعات الدورة 66 ساعة ، مشاركاً فيها 9 من الطلاب ، على المحاور الرئيسية مقدمة عامة حول الجهاز وأهميته ومجالات استخدامه ، التعرف على مكونات الجهاز ووظائفها المختلفة ، تركيب الجهاز وإعداده لأعمال الرصد ، ضبط أفقية الجهاز والتدرب على التوجيه ، استخدام الجهاز في بعض التطبيقات والقياسات المباشرة ، قياس الأطوال ، قياس الزوايا ،

وكذا قياس المسافات باستخدام تطبيق MLM ، قياس الارتفاعات باستخدام تطبيق REM ، حساب المساحات للأراضي ، توجيه الجهاز وإعداده لأعمال الرفع المساحي ، مشروع تطبيقي للرفع المساحي باستخدام الجهاز ، استخدام برنامج Sokkia Link في استخراج ونقل البيانات من الجهاز للكمبيوتر والعكس ، أعمال التسقيط والتوقيع المساحي ، مشروع تطبيقي لأعمال التسقيط المساحي باستخدام الجهاز ، والعديد من التطبيقات المختلفة المستخدمة في المشاريع الهندسية.

وفي عملية التفقد أشاد الحوثري بالجهود التي بذلت من قبل إدارة المكتب وقيادة المعهد ، ومهنأ المدربين بهذه الدورة المهمة في الحياة العلمية والعملية ، معززاً في كلمته ضرورة الاهتمام الكبير بجميع المهن والحِرف من قبل المكتب بأن نضع جل تكاثفنا وايدينا بأيدي بعض للوصول للغايات المنشودة في جميع مجالات الحياة .

حضر التفقد عميد المعهد التقني الصناعي بشارع البلده المهندس عوض محمد وحدين ومدير مركز خدمة المجتمع الأستاذ سالم باحارثه والأستاذ شادي بوعسكر مدير إدارة الإعلام بمكتب الوزارة