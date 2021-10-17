العامري يحضر حفل تكريم الدكتور احمد عوض العامري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

شارك الشيخ خالد عبدالله العامري نائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت لشئون المديريات الصحراوية رئيس المجلس التنسيقي لاندية وادي حضرموت رئيس الهيئة الادارية بنادي الاحرار الرياضي بتاربة الحفل التكريمي الذي نظمته متطوعات صحة المجتمع بالمركز الصحي بتاربة واشراف المركز الصحي للمدير السابق الدكتور احمد عوض العامري بمناسبة احالته للتقاعد بعد سنوات حافلة من العطاء في المجال الصحي.



وفي الحفل الذي حضره عدد من القيادات الصحية والشخصيات الاجتماعية بالمنطقة والمهتمين في هذا المجال قدم الشيخ خالد عبدالله العامري شكره وتقديره لسنوات العطاء التي بذلها الدكتور احمد العامري لاسيما بذله الكبير بالنهوض بالمركز الصحي الى مستوى يليق به الامر الذي بلغ بوزارة الصحة تكريمه كرابع مركز صحي نموذجي على مستوى الجمهورية.

وعدد العامري الانجازات الكبيرة في سبيل الخدمات التي قدمها العامري في المركز والمنطقة وسعى من خلالها لجعله منشأة تخدم ابناء تاربة بدرجه اساسية ولازالت مساعية باقية حتى الان.

وتمنى الشيخ خالد العامري في كلمته من ان يمن الله على الدكتور العامري بطولة العامري والتوفيق في حياته العملية مطالبا منه تقديم جهده واستمرار بذله وعطائه واسدال النصح والمشورة بما يخدم المركز وابناء المنطقة.

كما قدم الشيخ العامري شكره لكل من سعى وساهم في اقامة هذه اللفتة الجميلة والحفل الرائع متمنيا للدكتور احمد العامري التوفيق والسداد.

وفي ختام الحفل قدم الشيخ خالد العامري الدرع التذكاري كهدية متواضعة نيابة عن ادارة نادي الاحرار الذي يشغل الشيخ خالد العامري رئيسا لادارته بمعية الاستاذ سالم محمد بن هيثم العامري عضو الهيئة الاداري