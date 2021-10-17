رفض تركيب زينّة "المولد النبوي" بمنزله.. مليشيا الحوثي تقتل شابًا وسط صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن، مساء اليوم السبت، برصاص مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب عبد الباري عبد الوهاب الكرمدي، من أبناء بني عُمر مديرية وصاب الأسفل، قتل برصاص مليشيا الحوثي، أمام منزله الكائن في حي شميلة، شمال صنعاء.

واوضحت المصادر، أن المليشيا ارتكبت هذه الجريمة، تحت مزاعم رفضه تركيب ما يسمّونه بزينة المولد النبوي، وصور الجماعة وشعاراتها على واجهة منزله.

ومنذ نحو شهر استنفرت مليشيا الحوثي أدواتها بالعاصمة صنعاء، تحت مزاعم الاحتفال بالمولد النبوي، وقامت بارغام المواطنين على دفع اموال بالقوة، تحت مسمى الاحتفال بالمولد.

كما قامت باجبار الناس على تعليق الزينة الخضراء على منازلهم ومحالهم التجارية، وفرضت عقوبات مالية على المخالفين، فيما حرمت المواطنين الذين امتنعوا عن رفع الزينة من حصتهم من الغاز المنزلي.