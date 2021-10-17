تعز.. تظاهرة شعبية تندد بانهيار العملة وتردي الوضع المعيشي

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة تعز (جنوب غربي اليمن) السبت، تظاهرة شعبية تنديدًا بتدهور العملة المحلية وارتفاع الأسعار.



وندد المتظاهرون بغياب دور السلطة المحلية والحكومة في وقف انهيار العملة وتوفير الخدمات وتحسين الوضع المعيشي للمواطن.



واتهم المحتجون محافظ تعز بالفساد ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "أين مليارات التشغيل ومليارات التطبيع يا نبيل شمسان؟".



وهتف المحتجون بشعارات تطالب بإسقاط حكومة معين عبدالملك.



ووصل سعر صرف الدولار الواحد اليوم السبت إلى 1380 ريالًا، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 363 ريالًا في أسوأ قيمة تاريخية للعملة الوطنية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة.



وأدى التراجع في سعر العملة وارتفاع الأسعار إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة بضرورة معالجة أزمة الريال.

