عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تدمير مسيرتين حوثيتين باتجاه جنوب السعودية

الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر الأحد، اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية.



والخميس الماضي، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جنوب السعودية.

وكان التحالف العربي كشف عن أنه نفذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيات الحوثي بالعبدية خلال 24 ساعة.

وأوضح التحالف، في بيان، السبت، أن العمليات استهدفت عناصر مليشيات الحوثي بالعبدية وشملت تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 160 عنصراً إرهابيا.

والجمعة، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية تنفيذ 40 عملية استهداف آليات وعناصر مليشيات الحوثي بالعبدية والقرى المحيطة خلال الساعات 24 الماضية.

وقال التحالف في بيان أصدره، مساء الجمعة، إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 10 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصراً إرهابياً.

وتابع، أن المليشيات الحوثية تواصل تعنتها وتجاهلها القوانين الدولية الإنسانية من خلال استمرار تهديدها حياة المدنيين في القرى والبلدات بالقذائف والحصار.

وتعيش مديرية العبدية مأساة إنسانية جراء الحصار الحوثي المطبق منذ 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي يتهدد حياة 37 ألف نسمة، أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

المأساة التي تعيشها المدينة جعلت سلطات محافظة مأرب، شرقي اليمن، تعلن مديرية العبدية منطقة منكوبة.

ويهدد الحصار بالفعل أكثر من 33 آلف و496 مدنيا ونازحا بينهم أكثر من ألفي طفل يعانون سوء التغذية والذين أصبحوا في خطر كبير ويفتقرون إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية إثر تقيد حركة التنقل.