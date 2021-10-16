شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تدين تصعيد الحوثيين ضد المدنيين في محافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدانت الولايات المتحدة تصعيد الحوثيين ضد المدنيين في محافظة مأرب، واستخفافها الصارخ بسلامتهم، مطالبة المليشيا بالانصياع للمطالب الدولية وإنهاء الصراع باليمن.



وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانا جاء فيه، إن مليشيا الحوثي تعيق حركة الأفراد، وتوصيل المساعدات الإنسانية لـ 35 ألفًا من سكان مديرية العبدية.

وطالبت واشنطن الحوثيين بالانصياع للمطالب الدولية وإنهاء الصراع في اليمن، فتح ممرات آمنة للمدنيين والجرحى وإيصال المساعدات إلى مديرية العبدية.