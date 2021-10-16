شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تسجل 17 إصابة وأربع وفيات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا في بلادنا عن تسجيل 17 إصابة جديدة بالمرض في 6 محافظات وأربع حالات وفاة يوم السبت، مقارنة مع 28 إصابة و5 حالات وفاة يوم الجمعة.



وذكرت اللجنة التابعة للحكومة الشرعية ومقرها عدن في بيان على موقع "تويتر"، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بجنوب وشرق البلاد ارتفع إلى 9512 إصابة، تعافى منها 6028 ولا تزال هناك 1682 حالة نشطة.

وأضافت اللجنة أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 1802.