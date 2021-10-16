الارياني يؤكد أن مليشيا الحوثي تقوم بأعمال انتقامية وقتل ممنهج للمدنيين في العبدية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين في مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب.



وأوضح ان مليشيا الحوثي ارتكبت جرائم اعدام ميداني وتصفية للجرحى وتفجير للمنازل والمباني الحكومية ونهب للمحال التجارية ومعدات المستشفى الوحيد في المديرية، بعد اقتحامها مركز المديرية الواقع على أطرافها، واستمرارها في حصار وقصف 18 قرية.

واشار الارياني الى ان المعلومات تؤكد تسبب قصف مليشيا الحوثي الارهابية المتواصل للقرى ومنازل المواطنين بتدمير ست قرى بشكل كامل، في ظل موجة نزوح "داخلي" لمئات الأسر والنساء والاطفال من مركز المديرية إلى القرى المحاصرة التي لا زالت خارج سيطرة المليشيا.

وقال " تمارس مليشيا الحوثي الارهابية هذه الجرائم الوحشية بحق سكان مديرية العبدية في ظل حصار غاشم ومتواصل منذ قرابة شهر، وتعتيم اعلامي بعد قيامها بقصف أبراج شبكات الاتصالات والذي ادى الى انقطاع كل وسائل التواصل مع أبناء المديرية".

واكد الارياني ان ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من أعمال انتقامية وقتل ممنهج وحصار وتجويع بحق سكّان مديرية العبدية من النساء والأطفال وكبار السن هي جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية، وتشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والانسانية جمعاء.