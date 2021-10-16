شكرا لبحثكم عن خبر عدن نت تعلن موعد توقف تسجيل طلبات الحصول على شرائح 4G والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جمهورنا الكرام ،،،

تنوه إدارة شركة عدن نت أن غداً الأحد هو أخر يوم للتسجيل في موقع الحجز المسبق للحصول على شرائح تقنية الجيل الرابع، علماً أن الشركة تعمل حالياً على مراجعة كافة بيانات المسجلين والتحقق من صحتها لتبدأ بعد ذلك مرحلة التواصل مع من تم استيفاء بياناتهم وفق الشروط والأحكام المعلنة سابقاً.

وتؤكد إدارة الشركة بأن لا صحة لأي أخبار يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود رقم واتس أب يدعو للتوجه إلى مركز الشركة من أجل دفع قيمة الشريحة والحصول عليها.

كما توضح إدارة الشركة أن آلية التواصل مع المشتركين الجدد ومراكز تسليم الشرائح سيتم الإعلان عنها خلال هذا الأيام عبر هذه الصفحة.

وتطمئن الشركة جمهورها الكريم بأن من لم يحالفه الحظ في التسجيل أو الحصول على الشريحة بهذه الدفعة، سيتم إتاحة الفرصة أمامه مجدداً في الدفعة القادمة من الشرائح بعد استكمال مشروع التوسعة التي بدأت به الشركة وذلك بهدف تمكين الجميع من الحصول على تقنية الجيل الرابع والاستفادة من كافة مميزاتها.