كلية صرح مأرب للعلوم الصحية تحتفل بتخريج الدفعة الاولى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

احتفلت كلية صرح مأرب للعلوم الصحية والتكنلوجيا اليوم، بتخريج الدفعة الاولى من طلابها البالغ عددهم 65 طالب وطالبة في تخصصات مساعد طبيب، المختبرات، والصيدلة مساق الدبلوم العالي.



وفي حفل التخريج اشار عميد الكلية الدكتور عبدالباري الارحبي الى ان هذه الدفعة من الخريجين سيكونون رافدا اضافيا للقطاع الصحي في مأرب الذي يعاني من فجوة كبيرة في الكوادر الطبية المساعدة في ظل الوضع الاستثنائي الذي يمر به الوطن عموما ومحافظة مأرب بشكل خاص.

ولفت الدكتور الارحبي الى ان عملية التأهيل والتعليم في المعهد تتم وفق اعلى المعايير وبأشراف من وزارتي التعليم العالي والصحة العامة والسكان وبتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.