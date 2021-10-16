هيئة التدريب والتأهيل تحتفل بتخرج دفع جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أقامت هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع، اليوم، حفل تخرج الدورة العاشرة هندسة عسكرية والدورة السابعة شرطة عسكرية، تزامناً مع احتفالات اليمن بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين.



وفي كلمته خلال الحفل، هنّأ نائب رئيس هيئة التدريب اللواء الركن أحمد العابسي، المتدربين بتخرجهم، وبمناسبة الذكرى الـ58 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة.. مشيدا بجهود القائمين على الدورات التخصصية المهمة والخريجون الذين سيكونون رافداً مهماً للقوات المسلحة ونموذجاً يحتذى به مع زملائهم في الميدان.

حضر الحفل مدير دائرة الهندسة العسكرية العميد الركن مهندس عبدالله الحيدري، ومدير دائرة التدريب العميد الركن منصور ابو اصبع، ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن احمد الأشول، ومدير المركز الوطني لنزع الألغام العميد أمين العقيلي، وأركان الشرطة العسكرية العميد صالح البهلولي.