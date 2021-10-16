شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة التعليم الفني تكرم أوائل الجمهورية في المعاهد الفنية بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كرمت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والسلطة المحلية بمحافظ تعز اليوم السبت أوائل الجمهورية في المعاهد الفنية والتدريب المهني والمؤسسات الحكومية والخاصة والموجهين والإداريين ومشاريع التخرج المتميزة.



وفي الحفل الذي حضرته قيادة السلطة المحلية هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد الوصابي الطلاب المكرمين وعددهم 30 طالبا على تفوقهم ..مثمنا جهود مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة في الارتقاء بالعملية التعليمية ورفع مستويات التحصيل العلمي.

من جانبه أكد وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي أن السلطة المحلية ستقدم كافة ما يمكنها من دعم للقطاع الحيوي والمهم وقيامه بدوره الوطني ورسالته الإنسانية في إعداد أجيال المستقبل كقادة بناء وتنمية وتحصين عقولهم بالولاء الوطني والعلم الصحيح النافع في المعركة الوطنية.