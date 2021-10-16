نائب الرئيس يعزي في وفاة المناضل أبوبكر باذيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً بوزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، عزاه في وفاة المناضل أبوبكر عبدالرزاق باذيب الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.



وأشاد نائب رئيس الجمهورية خلال الاتصال، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية التي جسدها منذ ريعان شبابه كمقاوم للمحتل البريطاني في جنوب البلاد، ثم مدافعا عن الثورة والجمهورية والوحدة والثوابت الوطنية.

وأشار نائب الرئيس، إلى إسهامات الفقيد في الحياة السياسية والاجتماعية وإثراء التجربة الديمقراطية.

وعبر نائب رئيس الجمهورية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل باذيب و قيادة وكوادر الحزب الاشتراكي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.