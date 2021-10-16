رئيس مجلس الشورى يشارك في الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

شارك رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر في الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد الجديد للبرلمان العربي بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.



وألقى الدكتور بن دغر، كلمة اليمن والتي أشاد فيها بمواقف الدول العربية من أزمة اليمن، وتأييدها المستمر للشعب اليمني في دفاعه عن الشرعية وتضحياته لاستعادة الدولة، والحفاظ على الجمهورية والوحدة، محذرًا من تصاعد هجمات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا على جهود تحقيق السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وأعرب عن تقدير اليمن للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودي، الذين يتصدون للعدوان الحوثي على الشعب اليمن، وما يخلفه من أضرار بشرية ومادية، تلون خارطة اليمن بالدم، وتهدد بقاءه دولة.. مشيرًا إلى صمود الجيش الوطني والمقاومة الوطنية، في جبهات القتال، حيث يدافع اليمنيين عن أمنهم واستقرارهم، وأمن الأمة العربية في نفس الوقت.

وندد رئيس مجلس الشورى بالدعم الإيراني لمليشيا الحوثي الإرهابية، الذي امتدت آثاره للاضرار بأمن المنطقة، مطالبًا الهيئات الرسمية العربية، بمزيد من دعم المقاومة الوطنية، والتحالف العربي في هذه المواجهة التاريخية بين العرب وخصومهم في معارك اليمن.

وطالب بمزيد من الجهود العربية المشتركة للحفاظ على الأمن القومي العربي، وعدم السماح بأي اختراقات إقليمية ودولية من شأنها المساس بالأمن القومي العربي أو تعريض الدولة الوطنية للخطر.

ونوه بدور مصر الداعم لليمنيين في صراعهم ضد التخلف، وبارك جهود مصر التنموية النهضوية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.