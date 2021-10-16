وكيل محافظة عدن يفتتح مستشفى طيبة النموذجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفتتح وكيل محافظة عدن الدكتور رشاد شائع ومدير مكتب الصحة العامة السكان بعدن الدكتور علي صالح اليوم مستشفى طيبة النموذجي بمنطقة إنماء في مديرية البريقة البالغ تكلفته خمسة ملايين دولار.



وأوضح مدير المستشفى الدكتور عمر بانافع ان المستشفى يقدم خدمات متميزة وبأسعار مناسبة للمرضى، ويوفر تخصصات غير متواجدة في محافظة عدن، وأجهزة جديدة ومتطورة تواكب تطور الطب في عملية التشخيص والعلاج.

ويتضمن المستشفى عشرة اقسام تشمل قسم الطوارئ، قسم الأشعة، قسم المختبرات، العيادات، الجهاز الهضمي، قسم العمليات، قسم العناية المركزة، قسم الولادة، والحضانة، وقسم الترقيد.