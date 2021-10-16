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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يبعث برقية عزاء بوفاة المناضل ابوبكر باذيب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021
بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء الى يسار ابوبكر ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب في وفاة الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني المناضل أبوبكر عبدالرزاق باذيب الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالتضحية والعطاء.
وأشاد بمسيرة المناضل باذيب في صفوف الحركة الوطنية منذ ريعان شبابه وفي مقدمة مقاومي الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن.. معتبرا رحيله خسارة فادحة للوطن.
وعبر عن خالص العزاء والمواساة لاسرة الفقيد وكافة ال باذيب وأعضاء وكوادر الحزب الاشتراكي اليمني.. سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.