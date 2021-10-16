هادي يبعث برقية عزاء بوفاة المناضل ابوبكر باذيب

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء الى يسار ابوبكر ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب في وفاة الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني المناضل أبوبكر عبدالرزاق باذيب الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالتضحية والعطاء.

محمد يوسف

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