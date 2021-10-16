الارياني: مليشيا الحوثي ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وسط صمت أممي ودولي غير مفهوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

‏قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة" ان مليشيا الحوثي تواصل التنكيل بأهالي مديرية العبدية بعد حصار مطبق منذ قرابة شهر، وقصف النساء والأطفال في المنازل بالصواريخ البالستية وقذائف الهاون ومختلف أنواع الأسلحة، في جرائم حرب وابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية، وسط صمت دولي وأممي غير مفهوم ولا مبرر".



واوضح معمر الارياني في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ، ان المصادر المحلية تؤكد ارتفاع موجة النزوح "الداخلي" من مناطق (الشيب، الحجلة، ثمدة، المذود، العر) جنوب وجنوب شرق مديرية العبدية، بعد تعرض القرى الآهلة بالسكان لقصف واستهداف منهج ومتعمد من مليشيا الحوثي الارهابية بمختلف انواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وحذر الارياني من جرائم إبادة جماعية ترتكبها مليشيا الحوثي بحق أبناء المديرية بعد تهديدات أطلقتها عبر وسائل اعلامها، ومن كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء استمرار الحصار الجائر ورفض المليشيا فتح ممرات آمنة للمدنيين في استباحة للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

واستغرب الارياني وقوف العالم موقف المتفرج من جرائم الحرب والابادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الحوثي في مديرية العبدية، وتجاهله لمأساة المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن، والذي يعد بمثابة ضوء اخضر للمليشيا للاستمرار في قتل وحصار وتجويع والتنكيل بالمدنيين.