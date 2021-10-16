نائب الرئيس يعزي في استشهاد البطل العميد محمد علي معصار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ علي حسين قائد معصار عزاه في استشهاد نجله البطل العميد محمد علي حسين معصار في ميادين الشرف والبطولة في مواجهة عصابة الكهنوت الحوثية الإرهابية.



وأشاد نائب الرئيس بمناقب الشهيد البطل الذي سطر مع زملائه البواسل أروع الملاحم الخالدة ضد ميليشيا الانقلاب الحوثية الكهنوتية، وسجلوا بشجاعتهم مواقف خالدة لن ينساها التاريخ اليمني.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد وزملائه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.