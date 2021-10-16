شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي باستشهاد العميد محمد علي معصار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، امس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ علي معصار عزاه في استشهاد نجله البطل العميد محمد علي معصار في ميادين العزة والكرامة دفاعاً عن الثورة والجمهورية.
وعبر رئيس الجمهورية في البرقية، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.