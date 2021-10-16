الرئيس هادي يعزي باستشهاد العميد محمد علي معصار

وعبر رئيس الجمهورية في البرقية، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، امس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ علي معصار عزاه في استشهاد نجله البطل العميد محمد علي معصار في ميادين العزة والكرامة دفاعاً عن الثورة والجمهورية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012