قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي في كمين لأبطال الجيش شرق الحزم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية، امس، بنيران أبطال الجيش والمقاومة شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة " تم رصد محاولة تسلل لمليشيا الحوثي باتجاه أحد المواقع العسكرية بجبهة قناو، لتقع تلك العناصر في كمين محكم لأبطال الجيش والمقاومة".. مؤكداً سقوط غالبية العناصر المتسللة بين قتيل وجريح فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.

وأضاف المصدر "أن أبطال الجيش والمقاومة استعادوا مجموعة من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر كانت بحوزة المليشيا".