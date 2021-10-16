الحزام الأمني يعثر على سيارة مسروقة بعدن في مكان غير متوقع

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يزيد بن سلمان - شبوة - الحزام الأمني يعثر على سيارة مسروقة مركونة في الطريق البحري بعدن
المكتب الإعلامي
لقوات الحزام الأمني
العاصمة عدن
تمكنت قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن، فجر اليوم، من العثور على سيارة مدنية وذلك بعد ساعات من تعميم أمني عن سرقتها.
و أوضح مصدر أمني في القطاع الثالث أنه وفقاً لتعميم عملياتي حول سرقة سيارة نوع هيونداي إكسنت 2007، فقد تم العثور عليها مركونة في الطريق البحري الواصل بين مديريتي المنصورة وخورمكسر.
وأضاف المصدر أن جنود طوارئ القطاع الثالث سارعوا إلى إتخاذ إجراءات السلامة اللازمة وتفتيش السيارة، ومن ثم التحفَّـظ عليها في مقر القطاع الثالث بمديرية المنصورة، واستدعاء مالكها لإستلامها وفقاً للإجراءات المعمول بها.
و أشار المصدر إلى أن السرقة حدثت ليلة الجمعة الماضية في حي الهاشمي بمديرية الشيخ عثمان مؤكداً إستمرار التحقيقات للوصول إلى الفاعل.
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