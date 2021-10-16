السفارة اليمنية في ارتيريا تحتفل بالعيد الـ 58 لثورة 14 اكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت السفارة اليمنية في ارتيريا، امس حفلاً بمناسبة العيد الـ 58 لثورة الـ 14 من اكتوبر المجيدة.



واكد السفير عبدالله السري، على اهمية ذكرى ثورتي 26 سبتمبر 1962م ، و 14 أكتوبر 1963م الخالدتين في نضال الشعب اليمني ونيله الاستقلال والحرية من الاستعمار والسلالة الكهنوتية.

وقال السفير السري " ان الاحتفاء بثورة اكتوبر المجيدة يأتي والشعب اليمني يتقدم الصفوف ويسطر اروع الملاحم في جميع الجبهات ضد المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً من اجل صون الكرامة والحفاظ على الجمهورية والوحدة وبناء دولة اليمن الاتحادي".