مناقشة إجراءات حصر المساجد القديمة والمندثرة بمديريتي سيئون وتريم لاعادة تأهيلها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عبدالهادي التميمي، امس مع مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد محمد بلفاس، تدشين أعمال لجان حصر المساجد المندثرة والقديمة في مديريتي سيئون وتريم كمرحلة اولى لاعادة تأهيلها.



وتم في اللقاء الذي شارك فيه المهتم بشؤون المساجد بالمديريتين حسين السقاف، و مهندسي مكتب الاوقاف منذر بن شملان و علوي طه الحبشي، مناقشة إجراءات وآليات عمل لجان حصر المساجد في المديريتين.

و أكد الوكيل التميمي، على أهمية عمل هذه اللجان للحفاظ على المساجد القديمة..شاكرا مكتب الاوقاف لاتخاذ هذه الخطوة التي تسهم في الحفاظ على بيوت الله ذات العراقة التاريخية القديمة .

فيما اعتبر مدير عام الاوقاف ان هذه الخطوة تعد ضرورة..داعيا المواطنين الى تعاونهم مع اللجان ليتم رفع التقارير عن حالة هذه المساجد التي سيتم إعمارها، والحفاظ على معالمها وخاصة القديمة منها.