عدن.. الإعلان عن وفاة أبو بكر باذيب الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ عدن

أعلن اليوم في عدن عن وفاة الامين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني، ابوبكر عبدالرزاق باذيب، اثر مرض الم به مؤخرا.



وكان باذيب احد رواد الحركة الوطنية اليسارية في اليمن، منذ شارك في تأسيس حزب الاتحاد الشعبي الديمقراطي برئاسة شقيقه المفكر عبدالله عبدالرزاق باذيب.

وشغل باذيب حتى وفاته رئاسة صحيفة "الثوري" الناطقة باسم الحزب الاشتراكي، كما كان عضوا في مؤتمر الحوار الوطني.