مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات من 5 محافظات إلى جبهة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

دفعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، بتعزيزات بشرية من 5 محافظات تخضع لسيطرتها، خلال اليومين الماضيين، نحو جبهات القتال بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.



وأكدت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات بشرية تُقدر بأكثر من 500 مسلح، من محافظات صنعاء وأمانة العاصمة وعمران وذمار وحجة، ونقلتهم نحو جبهات مأرب.

ووفقا للمصادر، فإن المليشيات نقلت التعزيزات ليلاً، أي ليل الخميس وليل الجمعة، على متن أطقم عسكرية وسيارات مدنية، بالتزامن مع معارك عنيفة تشهدها جبهات مأرب.

وفي السياق أفادت مصادر طبية بالعاصمة صنعاء أن عددا من المستشفيات استقبلت المئات من قتلى وجرحى المليشيات الحوثية، الذين سقطوا في جبهات مأرب، خلال الأيام الماضية.

وتشهد جبهات متفرقة بمحافظة مأرب، مواجهات عنيفة، تكبدت خلالها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، علاوة على خسائر أخرى بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات وأوكاراً وتعزيزات لمليشيات الحوثي، كانت في طريقها إلى جبهات القتال