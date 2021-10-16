قتلى وجرحى حوثيون بكمين للجيش في الحزم بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ الجوف

سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي، السبت 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بنيران القوات الحكومية والقبائل شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



وأفاد مصدر عسكري ميداني، أنه تم رصد محاولة تسلل لمليشيا الحوثي باتجاه أحد المواقع العسكرية بجبهة قناو، لتقع تلك العناصر في كمين محكم لأفراد القوات الحكومية والقبائل.

وأكد سقوط غالبية العناصر المتسللة بين قتيل وجريح فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات أفراد القوات الحكومية والقبائل.

وأضاف، إن أفراد القوات الحكومية والقبائل استعادوا مجموعة من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر كانت بحوزة المليشيا