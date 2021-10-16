مصرع شاب ثلاثيني برصاص مسلحين مجهولين في القطن بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

قتل شاب ثلاثيني برصاص مسلحين مجهولين، مساء الجمعة، في مدينة القطن بوادي حضرموت شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن أهالي حي "هينن" بمدينة القطن بحضرموت، عثروا على جثة الشاب "نهيد غازي بن طاهر"، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، مقتولاً في سيارته، وأبلغوا الجهات الأمنية في الحال".

وتابعت المصادر، أن الجناة قتلوا "بن طاهر"، الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، وهربوا إلى جهة غير معلومة، دون مزيد من التفاصيل.

والاثنين الماضي، قتل ثلاثة من ضباط وزارة الداخلية في مدينة سيئون، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم.

وشهدت مؤخراً مديريات بوادي وصحراء حضرموت، اغتيالات تستهدف المدنيين والعسكريين، في حين لم تكشف هوية الجناة حتى الآن، وتسجل ضد مجهولين