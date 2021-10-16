شكرا لبحثكم عن خبر قبل قليل.. عودة خدمة عدن نت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عودة خدمة عدن نت بعد توقفها لساعات أوضح مصدر مسؤول في شركة عدن نت عن عودة الخدمة للعمل بشكل طبيعي بعد إنقطاعها لساعات بسبب خلل في إحدى الوصلات الخارجية القادمة من جيبوتي. وأكد المصدر أن إدارة الشركة بذلت جهود حثيثة مع الجانب الجيبوتي منذ اللحظة الأولى لإنقطاع الخدمة وذلك لإعادتها بأسرع ما يمكن.

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