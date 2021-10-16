شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشييع جثمان الشهيد البطل العقيد محمد معصار إلى مقبرة الشهداء بمارب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

شيع، امس، جثمان الشهيد البطل العقيد محمد علي معصار، الذي استشهد وهو يؤدي واجبهة الوطني في مواجهة مليشيا الحوثي الإيرانية جنوب محافظة مأرب.



ونقل جثمان الشهيد إلى مقبرة الشهداء بمدينة مارب، في موكب جنائزي مهيب يتقدمه قيادات عسكرية وقيادات من المقاومة الشعبية.

وأشاد المشيعون بمناقب الشهيد وتضحياته الوطنية في مختلف ميادين الدفاع عن الجمهورية ومقارعة الإمامة منذ بداية الانقلاب الحوثي المشؤوم على الدولة ومؤسساتها.. مشيدين بالأدوار الوطنية لأسرة الشهيد.

وأكد أقارب الشهيد ومحبيه ورفاقه في السلاح، المضي على دربه وعلى درب من سبقوه من شهداء اليمن الأخيار، حتى تحرير كامل تراب الوطن من أذناب إيران.