اخبار الخليج / اخبار اليمن

تشييع جثمان الشهيد البطل العقيد محمد معصار إلى مقبرة الشهداء بمارب

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشييع جثمان الشهيد البطل العقيد محمد معصار إلى مقبرة الشهداء بمارب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

شيع،  امس، جثمان الشهيد البطل العقيد محمد علي معصار، الذي استشهد وهو يؤدي واجبهة الوطني في مواجهة مليشيا الحوثي الإيرانية جنوب محافظة مأرب.

 

ونقل جثمان الشهيد إلى مقبرة الشهداء بمدينة مارب، في موكب جنائزي مهيب يتقدمه قيادات عسكرية وقيادات من المقاومة الشعبية.

 

وأشاد المشيعون بمناقب الشهيد وتضحياته الوطنية في مختلف ميادين الدفاع عن الجمهورية ومقارعة الإمامة منذ بداية الانقلاب الحوثي المشؤوم على الدولة ومؤسساتها.. مشيدين بالأدوار الوطنية لأسرة الشهيد.

 

وأكد أقارب الشهيد ومحبيه ورفاقه في السلاح، المضي على دربه وعلى درب من سبقوه من شهداء اليمن الأخيار، حتى تحرير كامل تراب الوطن من أذناب إيران.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا