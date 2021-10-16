توقعات حالة الطقس في اليمن خلال الساعات المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

حذر المركز الوطني للأرصاد في اليمن، من الأجواء الباردة على مناطق متفرقة من البلاد خلال ال24 الساعة المقبلة.



وقال المركز في نشرته التحذيرية، إن من المتوقع أن يكون الطقس بارد نسبيا إلى بارد أثناء ساعات الليل والصباح الباكر على محافظات “ذمار ،البيضاء ، صنعاء، عمران وصعدة” مع احتمال تشكل خلايا من السحب الركامية في فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية .

ولفت إلى “طقس صحو الى غائم جزئيا، مع إمكانية تشكل خلايا من السحب الممطرة على أجزاء من المناطق الداخلية المحاذية للسواحل الغربية والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا مثيرة للأتربة والرمال.

وفي سقطرى، يكون الطقس غائم جزئيا بوجه عام مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء منها، وتصل أقصى سرعة للرياح 16عقدة.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية للمحافظات المذكورة من الأجواء الباردة أثناء ساعات الليل والصباح والصباح الباكر