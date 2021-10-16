"الكوكب" بطلًا لبطولة الوفاء للفقيدين بادينار وبابطاط بسيحوت و "شباب حضاتهم" وصيفًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

توج وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب الأستاذ بدر سالم كلشات، فريق الكوكب بسيحوت بكأس بطولة الوفاء للفقيدين الدكتور علي بادينار والكابتن عادل بابطاط النسخة الثالثة، التي ينظمها فريق الدفاع بسيحوت، برعاية المحافظ محمد علي ياسر، والقائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد الزويدي، وبإشراف مكتب الشباب والرياضة بالمديرية، إثر تغلبه في المباراة النهائية على نظيره فريق شباب حضاتهم بالركلات الترجيحية بعد تعادلهما الإيجابي بهدف لكل فريق، وسط حضور جماهيري غفير.



وأوفت المباراة بوعودها منذ إطلاق حكم الساحة الكابتن لطفي بارامي بداية الشوط الأول، فلم ينتظر نجم فريق الكوكب المتألق ممدوح عجاج سوى "7" دقائق فقط ليهز شباك الخصم ليعلن تقدم فريقه مبكرًا، وأتى الرد سريعًا من شباب حضاتهم ولكن لم يحالفهم الحظ، لينتهي الشوط بعد محاولات من الطرفين لتعزيز التقدم من جهة ولتعديل الكفة من جهة أخرى.

دخل فريق شباب حضاتهم الشوط الثاني بقوة، وفي الدقائق الـ"5" الأولى منه استطاع احراز التعادل برأسيه لاعبه أحمد حديّه، وبعد الهدف شهدت المباراة تراجع الفريقين للدفاع وانحصر اللعب في وسط الملعب إلا من بعض المحاولات هنا وهناك التي لم تسفر عن جديد.. وبأمر من حكم الساحة ينتهي الشوط الثاني، لينتقل الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الكوكب سيحوت بفضل مهارة حارسه البديل في التصديات.

حاز على جائزة أفضل لاعب في البطولة الكباتن فيصل عوض سيكر مدافع فريق الكوكب، وعلى جائزة الهداف الكابتن ممدوح عجاج من فريق الكوكب، وعلى جائزة أفضل حارس مرمى الكباتن محمود العمقي من فريق شباب حضاتهم.

وقدم رئيس فريق الدفاع الرياضي الأستاذ عدنان بادينار مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة، دروع شكر وتقدير للداعمين، مثمنًا دعمهم للحركة الرياضية، ومعبّرًا عن شكره لكل من ساهم في إنجاح البطولة في نسختها الثالثة، ولجميع الفرق المشاركة، وللشخصيات الرياضية والاجتماعية، وللجماهير.

ساعد حكم الساحة كلا من؛ الكابتن عمر عوض باكحيل مساعد أول، والكابتن سالم العبد باسماعيل مساعد ثاني، والكابتن خالد عبدالله مولى الدويلة حكم رابع، والأستاذ مبروك جمعان الكثيري مشرفًا على الحكام، وراقب المباراة الأستاذ عبدالهادي مبيروك شراف.