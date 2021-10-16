شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيبات لمنع دخول منتجات الى عدن من مناطق سيطرة الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف مصدر مسؤول عن بدء ترتيبات لتوجيه نقاط التفتيش في منافذ العاصمة عدن لمنع دخول عدد من المنتجات القادمة من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي ومنها قنينات المياة المعدنية " حدة - وشملان " ومنتجات اخرى لمخالفتها اسعار البيع وتسويقها للسوق المحلية بعدن بأسعار مخالفة ومضاعفة لقيمتها التي تباع فيها في مناطق الحوثيين.



وأشار المصدر ان هذا الاجراء يأتي لدعم الانتاج المحلي ومنها مصانع المياة المعدنية المحلية في عدن والمناطق الجنوبية بشكل عام.