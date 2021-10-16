انتقالي حضرموت يختتم برنامج احتفالات ثورة 14 أكتوبر بمسابقة بطولة السباحة المفتوحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

اختتمت إدارة الشباب والطلاب بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية المكلا برنامج فعاليات الذكرى الـ58 لثورة 14 أكتوبر المجيدة بمسابقة بطولة السباحة المفتوحة على ضفاف بحر العرب بالميناء القديم بحي الشهيد خالد بالمكلا، بحضور رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية المكلا المقدم مهدي سعيد المحمدي ونائبه الأستاذ عبدالله فرج بانصيب والأستاذ صالح الباشا مدير الإدارة الإعلامية بالمحافظة وعدد من أعضاء القيادة المحلية بالمحافظة ومديرية المكلا.



حيث شارك في الفعالية 50 مستابق من الهواة في سباق السباحة الحرة والتجديف والغوص لمسافة 1 كيلو متر، وفي جو من التنافس بين المتسابقين وحماس الجمهور، أسفرت المسابقة عن فوز الحائزين على المراكز الثلاثة الأولى من كل لعبة وتكريمهم بميداليات وجوائز مالية، وهم كالآتي:

سباق السباحة الحرة :

المركز الأول عمر باهرب بـ3:17

المركز الثاني مازن محفوظ بن سليم بـ3:27

المركز الثالث حسين صبري بالعيش بـ3:30

سباق التجديف:

المركز الأول محمد سعيد باغويطة بـ1:47

المركز الثاني سعيد عمر باحوريث بـ1:52

المركز الثالث ابراهيم باعفي بـ1:55

سباق الغوص:

المركز الأول محمد بن سليم بـ0.45

المركز الثاني خالد بو مانا بـ0:37

المركز الثالث صلاح الهجري بـ0:34