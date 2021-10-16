رجال المرور يشاركون في حملة التحسين الشاملة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

شارك رجال المرور بشرطة السير بمحافظة حضرموت الساحل في حملة التحسين بالمكلا التي نفذتها عدد من الجهات المختصة وذات العلاقة بالمحافظة وفق توجيهات السلطة المحلية بالمحافظة.



وتهدف هذه العملية إلى تنظيم خط السير ورفع السيارات من مواقع العمل التي تتسبب في إعاقة أعمال الجهات المنفذه لتسهيل سير أعمال الحملة التي تضمنت إزالة ماتبقى من مخلفات وأكوام الأتربة والانهيارات الصخرية عقب الحالة المدارية شاهين التي شهدتها مدينة المكلا في السادس من شهر أكتوبر الجاري ، إضافة إلى اشعار المواطنين عبر مكبرات الصوت بالتعاون مع الأيادي العاملة من خلال رفع مركباتهم من مواقع العمل بالشوارع العامة والخطوط الرئيسية ، وكذلك توعيتهم بالمشاركة ومساندة السلطة في تحسين المدينة كون العملية تكاملية ووطنية .

وخلال الحملة شدد المدير العام لشرطة السير بالساحل العميد "عيسى بن الفقية العمودي" أثناء تفقده سير العمل على أهمية تنفيذ الخطة المرورية التي وضعتها قيادة المرور خلال فترة الحملة وتنظيم حركة السير بالشكل المطلوب ، مشيراً إلى ضرورة تعاون رجال المرور مع مهندسي مشروع نظافة مدينة المكلا وكافة الجهات المشاركة في تنفيذ الحملة ، بما يسهم في إنجاحها وإستعادة المدينة إلى ماكانت عليه في السابق .

كما حث العميد "عيسى العمودي" رجال المرور على الانضباط والإلتزام بالتواجد في مواقع العمل ومواكبة الحملة لتحقيق أهدافها التي وجدت عليها وتخفيف الإزدحامات التي قد تحدث وتلافي أي قصور