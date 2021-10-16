تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الجمعة.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

18 حالات تعافٍ جديدة من مديرية المكلا بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل.

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا حالة واحد من مديرية المكلا لذكر يبلغ من العمر 72 عام.

اجمالي الحالات النشطة 204 حالة.

200 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة.

حالتان تتلقيان العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا.

حالتان تتلقيان العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض الجريري.