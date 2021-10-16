القملي يبحث مع البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية تعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد القملي، امس، مدير البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الن كول، والممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كرستينا البرتاين.جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية وتقديم الدعم اللازم للنهوض بمهامها وتأمين السواحل اليمنية بما يتماشى مع إستراتيجية خفر السواحل لتحقيق الأمن البحري ومكافحة الجريمة البحرية.حضر اللقاء سفير اليمن لدى النمسا والمندوب الدائم في مكتب الأمم المتحدة هيثم شجاع الدين.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012