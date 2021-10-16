شكرا لبحثكم عن خبر الاشتراكي يطالب بفصل مارب عن شرعية هادي وتنصيب العرادة رئيس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر سياسية، اليوم الجمعة، عن مجلس أعلى لإدارة محافظة مارب، بعيدا عن شرعية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وقال سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي اليمني، بالمحافظة ناجي الحنيشي، في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه " المشهد اليمني "، إن الحال يتطلب استقلال مارب بالقرار بشكل كامل، الان وليس غدا، و عليها أن تدير وضعها بمعزل عن شرعية هادي.

وأضاف : ولهذا يتوجب تشكيل مجلس أعلى لادارتها بقيادة المحافظ يشترك فيه ممثلي المجتمع المحلي بمختلف مكوناته وملله ونحله وممثلي شرفاء و أحرار اليمن المتواجدون في المحافظة..

ولفت إلى "تضمين ذلك في إعلان خاص يوضح الاسباب والدواعي والمهام والفترة".

يأتي ذلك بعد أن أفادت مصادر قبلية وعسكرية، بسقوط مركز مديرية العبدية تحت سيطرة مليشيا الحوثي بعد صمود استمر لأكثر من 23 يوما وغياب شبه كامل للسلطات المحلية والحكومية.

المصادر أعربت عن مخاوفها من ارتكاب المليشيا الحوثية لمجزرة بحق العسكريين والأهالي في ظل أوضاع إنسانية صعبة تواجهها المديرية.